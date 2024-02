VÍDEO: Universitário é morto a tiros ao defender namorada em assalto, no RJ; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a morte do estudante de odontologia Lucas Carneiro Meirelles, de 27 anos, baleado durante um assalto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O rapaz estava acompanhado da namorada, Flávia Thauanne Davi da Cruz dos Santos, de 26, quando eles foram abordados. O criminoso atirou contra a jovem, momento em que o namorado entrou em luta corporal com ele. Porém, o rapaz também foi ferido e não resistiu.

O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (13). O casal voltava de uma viagem e, no momento em que entrava em casa, na Rua Joaquim da Silveira, foi abordado pelo criminoso em uma bicicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, o assaltante acertou dois tiros em Flávia. Logo depois, Lucas passou a brigar com o criminoso, que continuou atirando e feriu o rapaz. O bandido fugiu na sequência, levando o celular do estudante.

O casal foi socorrido e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade. Já Flávia foi ferida nas duas pernas, mas já foi medicada e liberada do hospital.

O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Homicídios da Capital. A polícia destacou que são realizadas diligências para tentar identificar o bandido. Até o fim fa manhã desta quarta-feira (14), ele não havia sido preso.

O velório e enterro do corpo do estudante de odontologia será realizado nesta tarde no Cemitério do Corte 8, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

