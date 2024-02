Vídeo mostra carro que foi engolido por uma cratera em rodovia de Santa Catarina

Uma gigantesca cratera foi aberta pelas fortes chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira no km 143 da rodovia BR-470, em Rio Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina e acabou engolindo um carro que transitava pelo trecho da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista desmoronou totalmente no trecho e não há previsão de liberação da rodovia nos dois sentidos. O trecho teria cedido em função da infiltração de grande quantidade de chuva no solo.

Os bombeiros foram acionados para retirar o carro da cratera. Dentro havia um casal, que foi retirado sem ferimentos graves, apesar do carro ter caído quase três metros.

Veja o vídeo:

🇧🇷 | Grande colapso de estrada na rodovia BR-470, em Rio do Sul, Santa Catarina, no Brasil, esta manhã pic.twitter.com/LUKTbLG6vD — World Events 🌎 (@Eventmund) February 14, 2024

O local já foi devidamente sinalizado para evitar novos acidentes e o trânsito de carros será desviado para dentro da cidade de Rio do Sul para contornar o trecho interditado.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma equipe de engenharia foi deslocada para vistoriar a pista e avaliar como serão feitas as reformas para reconstruir o trecho desabado.

Frente Fria

A passagem de uma frente fria por toda região sul do país seguindo para o sudeste está provocando fortes chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para esta quarta-feira, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para tempestades em todo sul do país