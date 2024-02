Adolescente morre após cair de viaduto enquanto tirava ‘selfie’ com amigos, no ABC Paulista

Adolescente cai de viaduto ao tirar 'selfie' com amigos e morre, no ABC Paulista (Reprodução/Redes sociais)

Um adolescente de 16 anos morreu após cair do Viaduto Pastor Roberto Montanheiro, que fica sobre a Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com Polícia Militar Rodoviária, a vítima tirava “selfies” com amigos, quando se desiquilibrou e caiu em cima de um carro. Na sequência, acabou atropelada por outro veículo e não resistiu.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (12). Um vídeo divulgado pela página “Viva ABC” mostrou o momento em que esquipes de socorro atendiam ao caso (veja abaixo).

Conforme a polícia, o adolescente pulou uma grade de proteção do viaduto para tirar as “selfies”. Porém, não percebeu um vão existente entre as duas pistas do viaduto e acabou caindo na Via Anchieta de uma altura de cerca de oito metros.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o menor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Técnico-Científica foi ao local para a realização da perícia.

Os motoristas dos dois carros envolvidos e seus passageiros não ficaram feridos. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

LEIA TAMBÉM: