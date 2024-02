Saiba quem é o cantor sertanejo preso suspeito de importunação sexual contra massagista, em MG

O cantor sertanejo Thales Lessa, de 42 anos, foi preso suspeito de importunação sexual contra uma massagista em um hotel, em Araxá, em Minas Gerais. A gerência acionou a Polícia Militar, que deteve o músico já fora das dependências do estabelecimento. A defesa do artista, solto após pagar fiança, nega as acusações.

O caso aconteceu na segunda-feira (12). Conforme o boletim de ocorrência, o cantor teria importunado sexualmente a massagista durante um atendimento e, na sequência, deixou o hotel. Ela fez a denúncia e o músico foi encontrado próximo à Nova Ponte.

O sertanejo foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Araxá, onde confirmou ser cliente frequente dos serviços de massagem do hotel. Ele ressaltou que costuma ficar nu nas sessões, mas negou que qualquer coisa tenha saído fora do normal.

Apesar disso, ele foi preso em flagrante e solto após passar por audiência de custódia. Ele pagou fiança e vai responder ao caso em liberdade.

Em nota enviada ao site G1, o advogado Amaral da Silva Júnior, que defende o cantor, disse que ele colabora com as autoridades e não cometeu nenhum crime.

“Gostaríamos de afirmar categoricamente que as alegações contra Thales Lessa não refletem a verdade dos fatos. O cantor e compositor está disposto a colaborar integralmente com qualquer investigação ou processo que seja iniciado para apurar os acontecimentos. Confiamos que uma análise imparcial dos fatos evidenciará a inocência do artista e reafirmamos o compromisso com o respeito mútuo e a integridade, valores que sempre nortearam a conduta pessoal e profissional daquele”, diz um trecho da nota.

“Pedimos que confiem na honradez do artista, pois garantimos que estamos comprometidos a zelar pela verdade em busca da plenitude de todos”, ressaltou o defensor.

Quem é Thales Lessa?

Nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, o músico mora atualmente em Goiânia, em Goiás. Ele é seguido por mais de 936 mil pessoas em seu perfil no Instagram, onde costuma mostrar sua rotina de shows e de canções interpretadas à capela.

Entre suas músicas mais conhecidas estão “Cadê Seu Namorado Moça?” e “Tem Três”. Thales, que também é compositor, conta com tem 36 singles, quatro álbuns e um Extended Play (EP) disponíveis no Spotify.

