Robert De Niro falou pela primeira vez sobre a morte de seu neto: “uma tragédia horrível”

No ano passado, em julho de 2023, Leandro De Niro Rodríguez, neto do famoso ator americano Robert De Niro, faleceu devido a uma overdose de uma mistura forte de drogas com fentanil, cocaína, cetamina, bromazolam, alprazolam e clonazepam, de acordo com os dados da autópsia publicados pelo TMZ.

Desde então, o ator vencedor do Oscar manteve silêncio sobre o lamentável acontecimento. No entanto, nas últimas horas, graças a uma recente entrevista à revista ‘People’, o artista compartilhou suas primeiras impressões e explicou alguns detalhes sobre a investigação policial em relação ao caso que envolveu drogas adulteradas.

Robert De Niro fala sobre o acontecimento trágico

O ator de ‘Os assassinos da Lua’ definiu a desgraça familiar como “uma tragédia horrível” e que no momento em que lhe disseram o que aconteceu, ele não conseguia acreditar.

“Foi um choque. Nunca pensei que isso aconteceria. Naquele momento, comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito ou talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso sempre está rondando minha mente. O que minha filha está passando não é algo bom para ninguém. Isso nunca deveria ter acontecido”, expressou o ator de 80 anos.

Drena De Niro, filha de Robert e mãe de Leandro, havia indicado em suas redes sociais que "alguém lhe vendeu comprimidos com fentanil que sabiam que estavam misturados e mesmo assim os venderam".

Depois de suas declarações, os investigadores intensificaram a busca e, alguns dias depois, prenderam Sofia Haley Marks, uma jovem de 20 anos conhecida nas ruas como ‘Princesa Oxicodona’ ou ‘Princesa Percocet’, em referência à droga e à marca mais reconhecida dessa substância, que vendeu a droga adulterada para De Niro Rodríguez.