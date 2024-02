Marcelo Courrege e Renata Heilborn terminam casamento e Carol Barcellos é acusada de trair a amiga; entenda

Uma polêmica envolvendo três jornalistas globais ganhou as redes sociais desde a última segunda-feira (12). Após Carol Barcellos assumir o namoro com Marcelo Courrege, ambos jornalistas esportivos, a mulher foi acusada de trair a amiga Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo.

Após os boatos, Renata utilizou as redes sociais para dar explicações sobre o término, dizendo que os dois tiveram um caso extraconjugal. Já Barcellos, que foi madrinha de casamento do ex-casal, disse que ex-amiga disse “muitas mentiras”.

“Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento”, disse Heilborn.

Mesmo com o casamento já em crise e com um pedido de separação um ano antes da polêmica, a mulher revelou que sofreu após descobrir que o ex-marido havia se mudado para a casa da até então amiga.

“Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga. Daquelas confidentes que eu convivia diariamente. [...] Demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo”, escreveu a jornalista.

Entenda:

Quem são Renata Heilborn e Marcelo Courrege e porquê o nome de Carol Barcellos está nos assuntos em alta do momento?



A fofoca completa que está agitando a internet nesta terca (13), para quem tava perdido no rolê.



Segue o fio 👇 #RenataHeiborn pic.twitter.com/RZHZwBw7Pd — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) February 13, 2024

