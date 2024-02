BBB 24: O que é ‘calabreso’? Brothers e sisters questionam termo usado por Davi durante briga

Se você esteve na internet em 2023 você provavelmente viu o meme ‘calabreso’ circulando pelas redes sociais. Caso você esteja perdido, igual aos participantes do Big Brother Brasil 24, “calma meu calabreso”, que vamos explicar.

Tudo começou durante uma discussão entre Lucas Henrique e Davi na madrugada desta quinta-feira (1). Em determinado momento, Davi chamou o capoeirista de ‘calabreso’, e os brothers e sisters começaram a questionar se o apelido era ou não gordofóbico.

Momento em que Davi chama Lucas Henrique de "calabreso" 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/9tH2IAUUGP — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) February 1, 2024

Contudo, logo as redes sociais foi tomada por pessoas explicando a cena, que não passa de um meme criado pelo influenciador e humorista Toninho Tornado.

O rapaz, que é conhecido pelas pegadinhas na televisão e na internet, viralizou no segundo semestre de 2023 ao chamar as pessoas trocando o gênero das palavras, como por exemplo ‘calabreso’ ou ‘Ludmillo’.

Confira uma das pegadinhas em que o humorista utilizado o termo:

aí pra quem não sabe o que é calabresa, uma zoeira do toninho tornado, mais uma vez tão levantando pauta chata em besteira kkkkkkk pic.twitter.com/8bWOHaFTCQ — h (@rickcomenta) February 1, 2024

Alguns não sabiam, outros se fizeram de desentendido

Mesmo com os questionamentos dos participantes sobre o termo, Lucas Henrique ensaiou dar uma explicação sobre o termo, porém se calou em seguida. Já MC Bin Laden, que também participou da discussão, sabia sobre o que se tratava o apelido, já que as redes sociais rapidamente resgataram um vídeo em que o funkeiro brinca com o meme.

o bin laden fazendo uma pauta séria que é gordofobia virar chacota falando que o davi chamou o lucas de calabreso pq eh gordo sendo que ele SABIA o que significava esse cara eh mt sujo a máscara cai mt rápido né impressionante pic.twitter.com/uZD1Z5j89q — 𝑗𝑎𝑢𝑐𝑎 ⊹˚. ♡.𖥔 ݁ ˖ (@bebezimho) February 1, 2024

Já Davi se explicou, dizendo que não falou nada demais. “Calabresa, só que com ó”, explicou o brother para a amiga Isabelle.

“Eu só falei CALMA AI CALABRESO” Davi falando sobre a discussão com Lucas Henrique (BUDA) #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/tnXZhu2Z2k — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 1, 2024

