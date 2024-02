BBB 24: barraco entre Alane e Fernanda domina a web; confira o vídeo

As brigas dominaram o BBB 24 e Alane e Fernanda não escaparam do confronto dentro do reality show. Em um vídeo que circula nas redes sociais, as sisters batem boca e precisaram ser separadas por outros participantes da casa.

Tudo começou quando Alane disse que Fernanda mente dentro do Big Brother Brasil. Na academia, a sister disse que o corpo da dançarina é mole: “Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter”, disparou a confeiteira.

Fernanda não ficou calada e começou o bate boca dentro do BBB 24: “Você não precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru, meu amor. Você está toda vestida”, rebateu a bailarina.

Fernanda disse ainda que não é amiga de quem gosta de julgar o corpo de outras pessoas e Alane disse que se veste daquela forma, mesmo que isso incomode outras pessoas.: “Está incomodada?”, perguntou Fernanda.

MC Bin Laden e Davi trocam farpas na madrugada

A madrugada desta quinta-feira (01) foi quente dentro do BBB 24. Um vídeo mostra o momento em que MC Bin Laden e Davi aparecem aos berros e armam uma grande confusão dentro da casa.

Tudo começou depois que Davi chamou Lucas Henrique de calabresa e o funkeiro não gostou nada. Sem entender o motivo da briga, outros participantes tentaram acalmar as coisas, mas não adiantou muito.

BBB 24: após fofoca, Davi e MC Bin Laden quase saem no tapa (Reprodução/TikTok)

No vídeo é possível ver que a tensão entre Davi e MC Bin esquentou na sala do BBB 24. O funkeiro chegou até a colocar a modelo Yasmin Brunet no meio e relembrou uma conversa que ele teve com a sister.

Na briga, Davi disse que seu voto era único e afirmou que dentro do BBB 24 não faz nenhum jogo sujo para levar o prêmio final: “Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora”, aponta Bin Laden.

