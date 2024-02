BBB 24: MC Bin Laden e Davi trocam farpas na madrugada; confira o vídeo

A madrugada desta quinta-feira (01) foi quente dentro do BBB 24. Um vídeo mostra o momento em que MC Bin Laden e Davi aparecem aos berros e armam uma grande confusão dentro da casa.

Tudo começou depois que Davi chamou Lucas Henrique de calabresa e o funkeiro não gostou nada. Sem entender o motivo da briga, outros participantes tentaram acalmar as coisas, mas não adiantou muito.

No vídeo é possível ver que a tensão entre Davi e MC Bin esquentou na sala do BBB 24. O funkeiro chegou até a colocar a modelo Yasmin Brunet no meio e relembrou uma conversa que ele teve com a sister.

Na briga, Davi disse que seu voto era único e afirmou que dentro do BBB 24 não faz nenhum jogo sujo para levar o prêmio final: “Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora”, aponta Bin Laden.

Neste momento, Davi chama MC Bin Laden de manipulador e revelou que falou mesmo para modelo. Em seguida, o funkeiro chamou o baiano de moleque e o clima esquentou ainda mais: “O bagulho da Yasmin está entalado”, disse o músico.

Outra briga dentro do BBB 24

Essa não foi a única discussão dentro do reality show da Globo envolvendo Davi. O motorista de aplicativo também brigou com Lucas Henrique, que afirmou que Davi era falso e mentiroso.

Sem paciência, Davi chamou o brother de fofoqueiro e de calabresa, que é um meme da internet usado por Toninho Tornado. O clima pesado ficou dentro da casa do BBB 24 durante toda a noite desta quarta-feira (31). Será que vem algum aviso ou bronca de Tadeu?

