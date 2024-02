Paraíso Tropical: Telma morre em tragédia anunciada; relembre esta cena

Telma (Isis Valverde) morre de forma trágica em Paraíso Tropical. As cenas da novela da Globo mostram que ela foge ao desconfiar que Daniel (Fábio Assunção) pode descobrir tudo sobre o golpe dado por Olavo (Wagner Moura).

Com medo de ir para prisão, a mulher ouve os conselhos de Jáder (Chico Diaz), que manda a personagem vivida por Isis Valverde sair do país. O cara de pau ainda avisa que dará uma quantia de dinheiro suficiente para se sustentar no exterior.

Tentando encobrir qualquer prova e querendo tirar Telma de circulação, o vilão de Paraíso Tropical transfere o valor necessário da conta do Grupo Cavalcanti para a sua e orienta Jáder a sacar o dinheiro do banco.

Paraíso Tropical: pessoas se assustam ao ver Telma jogada no chão (Renato Rocha Miranda/Globo)

O desespero é tão grande que Olavo acredita que conseguirá repor a quantia com a venda de algumas ações. Ao sair da agência, Jáder percebe que há dois homens suspeitos atentos a sua movimentação e opta por pegar um táxi para despistá-los.

Quando chega na Lapa, o malandro entrega o dinheiro para Telma, mas ela demonstra medo de viajar com uma quantia de dinheiro tão grande. Na cena, ela diz a Jáder que vai ao escritório de uma pessoa que envia dinheiro para o exterior, mas no caminho ela é perseguida por motoqueiros e um deles tenta assaltá-la.

Paraíso Tropical: personagem de Isis Valverde é perseguida por bandidos (Renato Rocha Miranda/Globo)

A morte da personagem de Ísis Valverde acontece quando ela tenta escapar dos assaltantes e deixa a mochila cair. Quando tenta recuperá-la, a personagem da novela Paraíso Tropical perde o equilíbrio e cai de uma passarela. Jáder, que a seguiu, verifica que Telma está morta e ainda tenta pegar o dinheiro, mas se desespera quando vê que a mochila foi parar num caminhão de lixo que passava pelo local.

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente em 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo Páginas da Vida, sua versão original contou com 179 capítulos.

