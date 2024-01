A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta do Enforcado

Cuidado ao acusar pessoas do que elas não fizeram ou não fazer nada diante das injustiças, pois as consequências podem chegar e não serão boas.

Virgem – Carta do Diabo

Cuidado com alguém que pode tentar prejudicar sua vida. Essa pessoa é fria e já demonstrou que não tem piedade com os outros.

Libra – Carta do Sol

Saiba usar sua popularidade e carisma a seu favor. Se despertar a inveja, saiba também se proteger e ter confiança para não se abalar.

Escorpião – Carta da Torre

Se tudo desmoronar, cabe a você se reconstruir com sabedoria e usando a intuição para ter bases mais sólidas que a de antes.