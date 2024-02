Mulheres de Areia: Tonho da Lua vira refém de inimigo em sua própria casa

Depois de relembrar de momentos bonitos com seu pai, Tonho da Lua (Marcos Frota) vira refém em sua própria casa. Acontece que, nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, Donato (Paulo Goulart) assusta o artista de Pontal com um revólver e diz que ele será seu refém para a polícia não prendê-lo de novo.

Assustada, Alzira (Giovanna Gold) tenta reagir, mas o padrasto bate no personagem de Marcos Frota e ela consegue fugir para avisar o delegado. Enquanto isso, Donato leva Tonho da Lua para o barraco de Bastião (Dary Reis) e conta que vai viajar com ele para o Rio de Janeiro.

Mulheres de Areia Mulheres de Areia: Tonho da Lua lembra de momentos especiais ao lado do pai (Divulgação/Globo)

A sorte do escultor é que o pescador ainda está atordoado e num momento de distração, ele consegue achar uma brecha para fugir desta situação.

Casamento por um fio

Enquanto Tonho tenta escapar da violência de Donato no capítulo da novela Mulheres de Areia, Raquel (Glória Pires) resolve deixar Marcos (Guilherme Fontes) livre. A vilã diz ao protagonista que aceita o divórcio em troca de muito dinheiro.

Reprise de Mulheres de Areia: O casamento de Marcos e Raquel pode acabar (Reprodução/Globo)

Já Virgílio (Raul Cortez) faz uma reunião com toda a diretoria da empresa e revela que é o sócio majoritário da corretora e o novo presidente. O clima fica pesado!

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, a novela Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

