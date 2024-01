‘Cedo Demais’ é a mais nova comédia romântica nacional, a ser lançada nos cinemas em 22 de fevereiro, exclusivamente nos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para um bom apreciador do gênero, a produção a ser consumida terá Thati Lopes, Vitor Thiré, Yuri Marçal, Valentina Bandeira, Bella Camero e Gabriel Godoy como paerte do elenco, além das participações especiais de Roberta Rodrigues, Theresa Amayo e Kayky Brito.

A trama promete contar com arcos divertidos, envolvendo a disputa pelo coração de uma viúva, um cenário caótico, entre outros elementos de cena.

‘Cedo Demais’: comédia romântica nacional chega aos cinemas em fevereiro; veja o trailer (Reprodução/Divulgação)

Além da sinopse oficial, o filme ganhou um trailer e imagens promocionais. O longa, da Raccord Produções com coprodução da Star Original Productions, é dirigido por José Lavigne (“Casseta & Planeta - Seus Problemas Acabaram!!!”) e produzido por Clélia Bessa.

| Sinopse oficial

“Quando dois amigos se apaixonam pela mesma garota, a situação pode ser complicada. Especialmente se essa garota é Dora (Thati Lopes), viúva há pouco tempo, e se os amigos são André (Yuri Marçal) e Lucas (Vitor Thiré), amigos de infância de Narciso (Kayky Brito), o falecido marido. Cedo demais para que Dora se abra para um novo amor, os dois amigos começam uma divertida disputa por uma chance no coração da viúva e em meio ao luto descobrem que Narciso talvez não fosse o grande amigo que eles pensavam.”

| Assista ao trailer:

| Ficha técnica

Direção: José Lavigne

Produção: Clélia Bessa

Elenco: Vitor Thiré, Thati Lopes, Yuri Marçal, Valentina Bandeira, Bella Camero e Gabriel Godoy

Participação Especial: Roberta Rodrigues, Theresa Amayo, Kayky Brito

Produtora: Raccord Produções

Coprodução: Star Original Productions

