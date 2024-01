‘Pobres Criaturas’: filme é uma obra de arte que manifesta genialidade e desconforto na jornada de uma mulher livre

Lançado no final de 2023 nos Estados Unidos, ‘Pobres Criaturas’ chega aos cinemas brasileiros no dia 1 de fevereiro, abrindo o primeiro trimestre com 11 indicações ao Oscar dentre as categorias de melhor filme, atuação, roteiro e direção. Apoiado por elementos do movimento europeu surrealista, o longa explora o imaginário por meio de questões urgentes relacionadas à liberdade feminina.

Com a direção de Yorgos Lanthimos e produção de Emma Stone, ‘Pobres Criaturas’ aborda a evolução de Bella Baxter (Emma Stone), ressuscitada pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) com uma nova identidade. Ao longo de sua evolução como uma mulher, Bella foge com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), a fim de se aventurar pelo mundo. Conforme sua inocência se choca com a realidade posta em sua frente, a personagem enfrenta os desafios de ser uma mulher livre.

O combo de ‘Pobres Criaturas’, envolvendo um elenco de peso, direção de arte, roteiro, trilha sonora e todos os outros aspectos, geram a harmonia necessária para a narrativa que retrata uma versão feminina de “Frankenstein”.

Conforme a evolução de Bella Baxter, diversos elementos imagéticos e sonoros causam certo desconforto somados à limitação da vida da personagem no início do filme. Ao construir sua personalidade autêntica e desprendida, o ambiente desconfortável acaba sendo substituído pela curiosidade por parte do espectador.

Emma Stone, além de fazer parte da produção, entregou uma das melhores atuações de toda sua carreira ao incorporar uma figura imprevisível, perspicaz e sedenta por liberdade.

Por meio de questionamentos perante uma sociedade “polida” e etiquetada, ‘Pobres Criaturas’ apresenta inúmeras camadas relevantes e urgentes para reflexão, trabalhadas com elementos musicais, do terror e até mesmo da comédia.

O filme, baseado no livro de Alasdair Gray, estreia no dia 1 de fevereiro, sendo impossível assistir apenas uma só vez caso o intuito seja digeri-lo em todas as esferas.