‘Wish: o Poder dos Desejos’ gera polêmica com reprovação da crítca; entenda

‘Wish: o Poder dos Desejos’, chegou nos cinemas brasileiros dia 4 de janeiro, sendo a animação musical responsável pela comemoração de 10 décadas de Disney. Apesar de uma proposta simples nas telonas, não foi o suficiente para agradar o olhar da crítica, haja vista o peso da produção em termos de celebração centenária.

A animação apresenta o Reino Mágico de Rosas, onde Asha, uma jovem sonhadora e decidida, manifesta o desejo mais íntegro em sua comunidade. Em seguida, uma pequena estrela cadente se desloca diretamente dos céus para atender suas necessidades.

No decorrer do longa, a magia da estrela acaba ameaçando os planos do vilão Rei Magnífico, o soberano de Rosas, que costuma roubar os desejos da comunidade em benefício próprio. Asha, juntamente com sua amiga reluzente, inicia uma aventura perigosa para restaurar os sonhos da população e deter o Rei.

Baixa nota na crítica especializada

Apesar das referências saudosistas ao universo Disney ao longo da animação, parece não ter sido o suficiente. No Rotten Tomatoes, sob 216 avaliações da crítica, o filme recebeu apenas 48% de aprovação, se caracterizando em uma nota baixa no balanceamento.

Muitos fatores podem ter incomodado, como a colocações de determinados números musicais, um vilão genérico, a jornada heroica previsível da protagonista entre outros detalhes. No entanto, para o público comum, a animação entregou o prometido.

No Rotten Tomatoes, a animação recebeu 81% de aprovação do público geral, refletindo uma boa pontuação. Para o público satisfeito, as homenagens simples e o desfecho da trama foram suficientes para agregarem uma boa posição ao filme.

Quanto para a crítica, faltou muito mais ao longo da animação. Por ser uma produção que celebra 100 de uma marca, era esperado algo único e não o mais do mesmo.