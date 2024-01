O “pior” filme de Margot Robbie ressurge e hoje está pisando nos calcanhares de “A Sociedade da Neve”

Margot Robbie Depois de ser ignorado no Oscar, um de seus piores filmes foi revivido (Chung Sung-Jun /Netflix, Getty)

A Barbie teve muitos motivos para comemorar nesta temporada de prêmios, pois recebeu nove indicações no Globo de Ouro, 18 indicações no Critics Choice Awards e 8 indicações no Oscar, entre muitas outras em outras premiações.

No entanto, a grande decepção foi o fato de os Prêmios da Academia terem ignorado completamente Greta Gerwig na categoria de ‘Melhor Diretor’ e Margot Robbie como ‘Melhor Atriz’, o que enfureceu os internautas que apontaram que a Academia era a definição do verdadeiro Mojo Dojo Casa House que o filme tanto criticou. Embora tenham aplaudido o fato de America Ferrera ter sido considerada ‘Melhor Atriz Coadjuvante’, Ryan Gosling foi considerado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Barbie Os fãs descobriram um segredo de Ryan Gosling (Warner Bros)

Nas redes sociais, os internautas têm tentado justificar o fato de Gerwig não ter sido reconhecida na categoria de direção, alegando que, embora seu nome não apareça como tal, ela foi indicada como Melhor Roteiro Adaptado, juntamente com seu marido e co-roteirista, Noah Baumbach. Por outro lado, eles afirmam que, ao entrar na categoria de Melhor Filme, Barbie estaria sendo "reconhecida" por seu trabalho como produtora.

No meio do escândalo, muitos têm lembrado à Academia que também ignorou Robbie por seu papel em Babylon, mas para surpresa de todos, um de seus "piores" filmes ressuscitou e até "está chegando perto" de 'A sociedade da neve'.

O “pior” filme de Margot Robbie volta ao TOP 10 da Netflix

Como todas as semanas, a Netflix divulgou a lista dos filmes mais assistidos e enquanto 'La sociedad de la nieve' permanece no Top 10 dos filmes em língua não inglesa mais populares, o filme 'A lenda de Tarzan', estrelado por Margot Robbie e Alexander Skarsgård, está em segundo lugar globalmente.

O filme de 2016 foi um sucesso modesto na época e não foi suficiente para uma sequência. Além disso, foi uma grande decepção ver Margot Robbie nele, já que ela já tinha impressionado com produções maiores e mais importantes como "O Lobo de Wall Street".

A Lenda de Tarzan obteve 35% no Rotten Tomatoes e a crítica apontou que entre suas grandes falhas estão "sua incapacidade de revitalizar a franquia e surpreender com algo fresco e novo", outros apontaram que é um filme "muito violento e bobo ao mesmo tempo, além de não ser emocionante nem atraente".

"De que se trata o filme? "Anos depois de deixar a selva para trás, Tarzan (Alexander Skarsgard) e sua esposa Jane (Robbie) são chamados novamente para uma missão para o Parlamento no filme de ação e aventura "A Lenda de Tarzan". Uma vez que retornam à selva, eles percebem que se tornaram peões do capitão Leon Rom (Christoph Waltz), impulsionado pela ganância", diz a sinopse.

Supera a ‘A Sociedade da Neve’?

'A Sociedade da Neve' O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

Absolutamente não, no entanto, sua posição na lista da Netflix pode ser devido ao fato de ter sido recentemente adicionado à plataforma, somado ao fato de que Margot Robbie está em destaque durante a temporada de premiações e há muita curiosidade em torno de seus papéis anteriores a Barbie.

‘A Sociedade da Neve’ causou um grande impacto ao narrar a extraordinária história real do acidente aéreo dos Andes em 1972 e a corajosa luta dos passageiros pela sobrevivência ao longo de 72 dias brutais.