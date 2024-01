Mãe de MC Bin Laden dá detalhes sobre adoção aos 18 anos: “Me apaixonei por ele”

Não são apenas os ‘Pipocas’ que possuem uma história de superação dentro do Big Brother Brasil. Em entrevista a revista ‘Quem’, Mariza Ventura mãe de MC Bin Laden, participante do lado ‘Camarote’ do BBB 24 deu mais detalhes de como foi adotar o funkeiro quando ele tinha 18 anos.

Na época, o MC dormia em uma gravadora. Seus pais biológicos tinham 30 anos e se separaram quando ele tinha 9 anos. Dois anos depois, Jefferson, nome verdadeiro do cantor, foi expulso de casa.

“Conheci um Bin em um dia que fui para a gravadora em que ele dormia. Ele pediu um abraço do nada. Ali me apaixonei por ele como mãe loucamente. Comecei a cuidar dele, a lavar suas roupas e a levar comida que ele não tinha”, diz Mariza, que é pastora.

A mulher explica que eles se aproximaram mais quando Bin prometeu que não usaria mais drogas.

“Um certo dia, cheguei lá e ele estava muito doido de droga. Falei que a partir daquele dia eu ia começar a usar droga com ele e me destruir com ele e os amigos. Ele então disse: ‘Mãe, a partir de hoje, eu nunca mais uso droga!’ Daquele dia em diante, Deus libertou meu filho. Ele começou a conviver com a minha família. Não gosto de dizer que ele é adotado. Ele é meu filho!”.

Com o auxílio da religião, Ventura começou a conversar com o jovem sobre o amor e respeito ao próximo, assuntos muito presentes na fala do MC dentro do BBB.

“Ensinei o Bin a ter caráter, a nunca mexer em nada de ninguém, a não brincar com o sentimento dos outros, a não usar caminhos curtos para chegar onde se quer, a não comprar amizades, a não mentir e a nã aceitar os erros das pessoas para ter suas amizades. Também ensinei o Bin a jamais na vida derrubar ninguém para chegar aonde quer. Além disso, ensinei o princípio de tudo: a fé. Não é sobre religião, mas sobre Deus, que fez o céu e a Terra. Sobre respeitar e amar o seu próximo como a ti mesmo”.

