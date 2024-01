Fã ou hater? Homem tenta dar golpe se passando por Sorocaba, mas mãe do cantor descobre; veja a conversa Imagem: reprodução Instagram (@sorocaba)

Sorocaba, que faz dupla com Fernando, publicou em seu perfil no Instagram na última quinta-feira (18) sobre um golpe em que o suspeito pediu dinheiro se passando por ele.

Segundo a publicação do sertanejo, o golpista enviou uma mensagem para um contato do cantor, mas foi descoberto. Conforme print divulgado, o homem admitiu a fraude e se revelou fã da dupla.

De acordo com o g1, a assessoria de Sorocaba confirmou que a tentativa de golpe foi com sua mãe.

Fã ou hater?

“Quando o bandido quer se passar por você para dar golpes, mas descobre que é fã”, escreveu o cantor ao publicar uma foto da conversa no Instagram.

Além da dupla com Fernando, Sorocaba é criador de cavalos. Na conversa, o suspeito diz que “está indo dar uma olhadinha nos cavalos”. Após a vítima questionar o valor do dinheiro solicitado, o homem admite o golpe.

“Moço, desculpa, mas a chance do Sorocaba pedir 9k (mil) para alguém... Desculpa. Esse golpe ninguém mais cai. Ainda mais com ele”, disse a mãe do cantor.

“Valeu. Desculpa aí. Vou tirar a foto e parar com isso, tá bom? Sou fã dele. Já fui em vários shows”, respondeu o suspeito.

Fã ou hater? Homem tenta dar golpe se passando por Sorocaba, mas mãe do cantor descobre; veja a conversa Imagem: reprodução Instagram (@sorocaba)

