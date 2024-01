BBB 24: após caos na web, pai de Vanessa Lopes está de olho no reality show

Após a web virar um caos por causa dos últimos momentos de Vanessa Lopes no BBB 24, o pai da influenciadora digital resolveu quebrar o silêncio e afirmar que todos estão de olho no reality show da TV Globo. Pelo perfil da famosa no Instagram, Alisson Ramalho falou pela primeira vez sobre a saúde mental da participante do camarote.

Sem falar das cenas que foram ao ar na Globo e também no 24 horas do Globoplay, ele deixou claro que Vanessa está sendo acompanhada: “Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes, um acompanhamento com terapeutas e psicólogos de plantão”, alertou Alisson.

Em seguida, ele contou aos milhares de seguidores que todos estão de olho e contato direto com a produção do Big Brother Brasil: “Se houver alguma atitude extrema, automaticamente há uma intervenção. Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande”, revelou ele.

Após o caos criado nas redes sociais, alegando que Vanessa Lopes não conseguiria mais participar do reality show, o pai da participante do camarote disse que está agradecido pela preocupação de todos os fãs e chegou a mostrar mensagens publicadas por Tatá Werneck, Juliette e o influenciador Alvaro, que criticaram quem estava fazendo graça com as atitudes de Vanessa.

“Agradeço, do fundo do coração, toda a preocupação de vocês. E faço um alerta que a gente precisa de um mundo com mais amor e compaixão e não brincar nas redes sociais com um assunto tão sério, que, inclusive, atinge milhares de brasileiros que podem não ter um acompanhamento e não ter pessoas que vão cuidar”.

“A Vanessa está sendo bem acompanhada e também tem acompanhamento fora da casa do BBB 24. Ali se trata de um confinamento, que desperta muita emoção, alteração. E tudo vai depender do perfil de cada participante”, disse ele.

