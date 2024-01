Polícia encontra fábrica de cerveja falsificada na zona sul de SP; 31 foram presos

A Polícia Civil fechou na noite da última quinta-feira (18) uma fábrica de cervejas adulteradas no Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo. De acordo com o g1, policiais do 2° Distrito Policial, do Centro de SP, prenderam 31 pessoas que trabalhavam na adulteração das bebidas durante a ação.

Foram encontrados rótulos e tampas de marcas nacionalmente conhecidas, como Original; Brahma Chopp; Brahma Duplo Malte; Skol e Antarctica, que eram substituídas por cervejas de baixo custo, como Guitt’s Pilsen.

No total, 683 engradados de cervejas já adulteradas foram apreendidos pela polícia, além de milhares de rótulos e tampas utilizadas nas falsificações.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos da fábrica informaram que o local funcionava 24 horas por dia e com um grande fluxo de caminhões.

“Os agentes foram surpreendidos enquanto falsificavam produto alimentício destinado a consumo, tornando-os nocivos à saúde e reduzindo-lhes o valor nutritivo. [Os produtos eram] e manuseados inadequadamente, em local insalubre e sem qualquer condição de higiene”, afirmou o B.O do caso.

Ainda de acordo com a reportagem, a fabricação das cervejas levava oito meses. Os rótulos eram alinhados e inseridos nas garrafas utilizando cola e rolo de tinta. As tampas eram retiradas e novas tampas, das marcas citadas, eram recolocadas.

Questionados, os 31 suspeitos informaram que apenas trabalhavam na fábrica, na produção ou carregando caixas, e ninguém se apresentou como responsável.

Todos foram presos em flagrante e passaram a noite na carceragem do 8º Distrito Policial, do Belenzinho, onde aguardam a audiência de custódia que acontece às 14h desta sexta-feira (19).

“Ficou evidente o objetivo em falsificar garrafas de cerveja, substituindo os respectivos rótulos e tampinhas de marcas de qualidade inferior, com o intuito claro de auferir lucro indevido”, finaliza o boletim de ocorrência.

