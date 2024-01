Campeã do BBB 11: Maria Melilo aparece com hematomas após denunciar namorado por agressão

A atriz Maria Melilo, a grande campeã do BBB11, denunciou o namorado, o comediante Luiz França, por violência doméstica e lesão corporal. No boletim de ocorrência, a vítima diz que foi agredida com socos, chutes e sofreu um corte. Na quinta-feira (18), ela postou imagens nos stories de seu Instagram enquanto estava em um salão de beleza. Nelas, era possível ver hematomas em seus braços.

Campeã do 'BBB11', Maria Melilo aparece com hematomas após denunciar namorado por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

A denúncia foi registrada na polícia no último dia 13 de janeiro, em São Paulo. Na ocasião, Maria disse que se relaciona com Luiz desde 2021 e, ao longo desse tempo, o comediante passou a demonstrar sinais de ciúme e agressividade. Naquele dia, eles estavam em um churrasco na casa do comediante, quando ele teve uma crise e a atacou com socos, chutes e arremessando objetos.

A atriz relatou que chegou a pegar uma faca para se defender, mas não chegou a usá-la. Ela conseguiu correr e fugir do namorado, que estava de posse do celular dela. Depois, ela pegou o aparelho de volta e deixou o local.

Por conta da agressão, ela diz que ficou com hematomas nos braços e também sofreu um corte em um dos membros. Segundo a atriz, essa não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo namorado, mas que nunca teve coragem de denunciá-lo com medo da exposição.

Assim, Maria solicitou e a Justiça de São Paulo concedeu medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha. Dessa forma, o comediante não pode se aproximar a menos de 300 metros da vítima e seus familiares e de eventuais testemunhas; não pode manter qualquer tipo de contato; e também não pode frequentar os mesmos lugares que a atriz, mesmo que tenha chegado anteriormente ao local.

Três dias após a denúncia, Luiz prestou depoimento à polícia e negou a agressão. Ele alega que foi Maria quem começou a briga começou por ciúmes. O comediante relatou, ainda, que a namorada pegou o celular dele e o atacou com arranhões e socos.

Em postagem em seu Instagram, Luiz afirmou que seu “lado da história ainda não foi exposto nem será agora, por respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: