Fãs reagem após o Paramore cancelar sua participação no Lollapalooza 2024

Um comunicado disponibilizado nesta quinta-feira, 18 de janeiro, pela organização do Lollapalooza confirmou o cancelamento da apresentação da banda Paramore. Conforme revelado, o grupo cancelou sua vinda ao festival alegando motivos pessoais.

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, a organização do evento aproveitou para revelar o nome da atração que substituirá o Paramore no dia 23 de março.

Confira o comunicado oficial:

" Está confirmado que o Kings of Leon será headliner do Lollapalooza Brasil e fará uma emocionante e impressionante apresentação de rock no sábado, 23 de março.

A banda Paramore informou aos organizadores que eles precisaram cancelar sua apresentação por motivos pessoais. Infelizmente, esse tipo de situação está além do controle dos organizadores e ficamos tão decepcionados quanto os fãs quando isso acontece. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos mais um Lollapalooza Brasil histórico em 2024″.

Os fãs reagiram nas redes sociais

Diante do anúncio, os fãs utilizaram as redes sociais para desabafar sobre o cancelamento e para buscar por orientações sobre a troca ou cancelamento dos ingressos já adquiridos para a apresentação.

Ainda na publicação realizada pelos organizadores, o público foi informado de que quem adquiriu ingressos para o dia em questão poderá solicitar o reembolso entre os dias 19 e 28 de janeiro. Essa possibilidade será aplicada apenas para quem adquiriu o ingresso na modalidade Lolla Day.

Entre os comentários da publicação, alguns fãs desabafaram acreditando que o cancelamento poderia ter sido realizado antes, visto que já era de conhecimento público que a banda está passando por um momento delicado.

“O Paramore está com problemas, já era esperado que cancelassem”, comentou uma internauta.

Outros fizeram brincadeiras relembrando o cancelamento do show do Blink 182 na edição 2023 do festival: “Coração chegou a errar as batidas achando que era o Blink”.

