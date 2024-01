Os anseios da duquesa Meghan Markle: rumores de desejo pela coroa e ciúmes de Kate Middleton

O renomado escritor e biógrafo da realeza, Tom Bower, lança luz sobre os anseios da atriz e Duquesa Meghan Markle, sugerindo que ela alimenta o sonho de se tornar rainha e nutre ciúmes em relação à Princesa Kate Middleton. Bower compartilhou suas percepções em uma entrevista ao Daily Express, abordando a complexidade dos sentimentos de Markle em relação à posição na Família Real Britânica.

A ambição real: Meghan Markle e o desejo pela coroa

Bower argumenta que Meghan Markle, desde o início de seu relacionamento com o Príncipe Harry e sua entrada na Família Real, nutria a esperança de conquistar a coroa. Ele destaca que a atriz imaginava uma rota alternativa para chegar ao trono, acreditando que poderia alcançá-lo “à sua maneira”. Contudo, o biógrafo enfatiza que o caminho real seria por meio do Príncipe Harry se tornar rei, uma perspectiva atualmente distante, dado que ele está na quinta posição na linha de sucessão.

Silêncio dos assessores: Markle e a renúncia à realeza

Até o momento, os assessores de Meghan Markle e do Príncipe Harry não se manifestaram sobre as declarações de Bower. O casal renunciou às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020, optando por uma vida na ensolarada Montecito, na Califórnia, com seus dois filhos. O biógrafo destaca que ao longo dos últimos anos, o casal tem expressado críticas públicas à realeza, seja por meio de entrevistas, séries documentais ou do livro de memórias do príncipe, intitulado ‘O Que Sobra’.

Polêmicas recentes: racismo e revelações explosivas

O Rei Charles, a Rainha Camilla, o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton em festa no Palácio de Buckingham — Foto: Getty Images

As controvérsias mais recentes envolvendo Meghan Markle e o Príncipe Harry estão centradas no lançamento do livro ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’, de Omid Scobie. A edição holandesa aponta o Rei Charles III e a Princesa Kate Middleton como autores de comentários racistas sobre o filho do casal. Meghan revelou essas falas em uma entrevista a Oprah Winfrey em 2021, destacando preocupações expressas sobre a cor da pele do bebê, mas optando por não revelar os nomes dos responsáveis.

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle já deu ‘presente secreto’ para Kate Middleton

Entre desejos reais e desafios da atualidade

A narrativa revelada por Tom Bower lança uma nova perspectiva sobre os sentimentos de Meghan Markle em relação à realeza. Seus supostos desejos de se tornar rainha e os ciúmes em relação à Kate Middleton oferecem uma visão intrigante da dinâmica dentro da Família Real Britânica.

Fonte: Revista Monet