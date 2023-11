Meghan Markle já deu ‘presente secreto’ para Kate Middleton

Há uma história épica e deliciosamente ridícula a ser contada sobre presentes reais. Desde um urso polar presenteado a Henry III, que nadava no Tâmisa, até elefantes dados a Henry VIII e Elizabeth I, e um espelho de mogno enviado a Charles e Diana pelo Canadá em seu casamento. Até então, parecia que não havia espaço para Kate, a Princesa de Gales, e Meghan, a Duquesa de Sussex, nessa história, unidas pelo casamento, circunstâncias e um senso de humor peculiar.

“Megxit” e o Presente Transformador

Em janeiro de 2017, Meghan presenteou Kate com um caderno Smythson para quebrar o gelo. Contudo, isso não gerou canções épicas. Mas, recentemente, ficou claro que Meghan deixou à sua cunhada (e a William, o Príncipe de Gales) um presente verdadeiramente transformador quando o cataclismo do Megxit atingiu a monarquia como um furacão de categoria cinco, cheio de tubarões.

Revolução nas Redes Sociais: A Contribuição da Duquesa de Sussex

Um olhar sobre o perfil @princeandprincessofwales no Instagram revela o impacto revolucionário de Meghan. Os Reels sobre a recente viagem de William a Cingapura já ultrapassaram 15 milhões de visualizações. Adicione a estreia de Kate como Coronel-Chefe dos Dragões da Rainha na semana passada, e esse número chega a quase 17 milhões. Mais do que a circulação combinada (3,6 milhões de cópias) dos dez principais jornais do Reino Unido.

A Nova Era nas Redes Sociais Reais

Foto: Instagram

Meghan, ao entrar na realeza em 2018, trouxe não apenas um entendimento inato do poder das redes sociais, mas também um talento natural para isso. Quando fechou sua conta no Instagram em janeiro de 2018, tinha cerca de dois milhões de seguidores. Ao criar @SussexRoyal, Meghan estabeleceu um novo padrão, atingindo um milhão de seguidores em seis horas.

A Revolução Silenciosa em Kensington Palace

Nos últimos anos, William e Kate passaram de fotos protocolares para vídeos descontraídos em seus perfis no YouTube e Instagram. A mudança é notável, refletindo uma revolução na forma como os membros reais se comunicam. Meghan desencadeou uma transformação que os Wales adotaram com entusiasmo, tornando-se sua marca registrada.

Monarquia Direto ao Consumidor

Hoje, após cada evento dos Wales, surge uma postagem animada e geralmente um vídeo sobre suas atividades. Não é ingênuo, mas uma parte vital do plano de sobrevivência da monarquia, mostrando-se relevante na era moderna. Isso pode ser o maior legado de Meghan, pois é improvável que William e Kate alcançassem o sucesso nas redes sociais sem sua influência. O caderno Smythson foi encantador, mas o verdadeiro presente da Duquesa de Sussex pode estar salvando o dia real.

Fonte: News AU

LEIA TAMBÉM:

Meghan Markle: unhas mordidas e descascadas, a imagem da duquesa que prova que ela “está muito mal”