BBB: famosos estão proibidos de comentar na web; o motivo foi revelado

As polêmicas sobre o BBB 24 já começaram. Faltando poucos dias para a estreia do reality show da Globo, dois famosos foram proibidos de comentar sobre o jogo, que mistura celebridades e anônimos no mesmo confinamento.

Estamos falando de Lucas Souza e Rachel Sheherazade, que participaram do reality rural A Fazenda 15 (Record TV). Acontece que os dois ganharam muitos fãs desde que entraram no programa concorrente e, no caso da jornalista, por exemplo, possui um contrato com um dos patrocinadores do Big Brother Brasil.

E, para evitar qualquer tipo de problema no BBB 24, há uma certa proibição rolando no Kwai, aplicativo de vídeos curtos que patrocina a próxima temporada do Big Brother Brasil que estreia no dia 8 de janeiro.

BBB 24: Lucas Souza e Rachel Sheherazade são proibidos de falar sobre o reality da Globo (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: BBB: fortuna da ex-BBB Eslovênia vem à tona; famosa, ela revelou quanto ganhou

Segundo o Central Reality, a Rede Globo teria proibido os ex-Fazenda Lucas Souza e Rachel Sheherazade de comentar sobre a próxima edição do reality show no app Kwai. A medida serve para que os dois não consigam se vincular ao BBB e aumentar ainda mais as possíveis polêmicas que podem surgir ao longo do programa, que dura em média três meses.

Puxadinho já tem data para começar em 2024

O puxadinho ou a kitnet do BBB 24, como andam chamando nas redes sociais, já tem data e dinâmica definida. Ao que tudo indica, o novo dormitório do reality show da Globo será dedicado aos casais de microinfluenciadores, que vão disputar a preferência dos fãs.

BBB 24: Tadeu Schmidt vai comandar o "puxadinho do BBB", que vai colocar um casal dentro do reality show (Fábio Rocha/Globo)

Segundo a influenciadora Ju Nogueira, que fala sobre realities shows no canal Já Contei?, o novo espaço do programa da Globo vai colocar duplas, como casais, famosos para disputar uma vaga na casa principal, ou seja, a novidade não é tanta, já que no BBB 18, Ana Clara e Ayrton, seu pai, também passaram por isso. Hoje, ela é apresentadora da emissora.

O puxadinho do BBB 24 terá então a seguinte dinâmica: duas duplas de microinfluenciadores entram no local e ficão confinados, já aqui fora do reality show o público vota para mandar uma delas para o jogo. Quem for salvo estará na casa mais vigiada e concorre ao prêmio final.

LEIA TAMBÉM: Os perfumes masculinos de cada marca nacional que você deve ter no seu acervo