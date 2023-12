BBB: fortuna da ex-BBB Eslovênia vem à tona; famosa, ela revelou quanto ganhou

Há tempos que participar de reality show tem como foco ganhar o prêmio final. Com a popularidade nas redes sociais, anônimos também buscam o Big Brother Brasil como uma oportunidade para entrar na mídia e virar influencer, como aconteceu com a Eslovênia Marques, que ficou rica depois de sair do programa da Globo.

Atualmente, a ex-BBB é influenciadora digital e revelou que faturou R$ 1 milhão fora do BBB. A notícia empolga quem se inscreve todos os anos, esperando que Boninho escolha o seu perfil para uma futura edição do reality, que estreia no dia 8 de janeiro, depois da novela da Globo.

“Nem sempre quem ganha é quem ganha. Muita gente, quando sai do BBB, mesmo não tendo vencido o programa, trabalha e foca sua energia realmente no que quer. Se for pé no chão, trabalhando, consegue. E fico muito feliz por ter recebido essa oportunidade”, disse ela ao jornal O Globo.

BBB: Eslovênia participou da temporada de Arthur Aguiar e Jade Picon (João Cotta/Globo)

A ex-participante do BBB 22, Eslovênia foi um dos destaques do programa, seja pelo nome, pelo romance que viveu ou pelas estratégias de jogo. Atualmente, ela diz ter muita gratidão por tudo que viveu no programa comandado por Boninho: “Se não fosse o programa, não teria tido o que tenho hoje”.

Vale lembrar que dentro do BBB, Eslovênia viveu um grande romance com Lucas Bissoli, mas tudo acabou quase dois anos depois da final, que teve como grande campeã o ator Arthur Aguiar. Na época, um anúncio público aconteceu em respeito aos fãs do casal e do reality show da TV Globo.

BBB: Lucas Bissoli e Eslovênia viveram romance dentro do reality show da Globo (Reprodução/Globo)

“Aos seguidores, amigos e imprensa, a equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim. Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal”, informou a nota.

Aparentemente, Eslovênia e Lucas terminaram de forma tranquila. Momentos depois, o ex-BBB enalteceu a ex-namorada e disse que viver ao lado dela foi “uma experiência verdadeiramente incrível”. Ele disse ainda que a ex-BBB é uma “mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce”.

