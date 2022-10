Os perfumes masculinos de cada marca nacional que você deve ter no seu acervo

The Blend Bourbon - O Boticário

Responsável por diversas linhas muito utilizadas pelo público masculino, como Mabelc, a marca também traz fragrâncias que fogem do comum e fazem parte do nicho nacional. The Blend Bourbon foi lançado em 2019 e possui um aroma noturno, usado especialmente em encontros românticos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Canela, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Junípero ou zimbro, Cedro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

Natura Essencial Exclusivo

Como o nome sugere, essa é uma fragrância da Natura essencial para você possuir em sua coleção. Possui um perfume amadeirado intenso, por isso seu uso deve ser maneirado. É indicado pelo para eventos formais e elegantes noturnos.

As notas de topo são Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão. As notas de coração são Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Patchouli ou Oriza, Musgo e Notas de Óleo.

Club 6 Voyage - Eudora

Para quem gosta de aromas doces, esse é o perfume mais indicado. Se destaca pelas notas de rum e café e se você não gosta de perfumes-bomba, talvez essa não seja a melhor opção.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Absolute by Exclusive - Avon

As notas de topo são Gerânio africano, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Agarwood (Oud), Cedro do Texas, Safraleine® e Incenso e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli da Indonésia e Ambreine.