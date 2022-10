5 perfumes masculinos muito elogiados em 2022

Um dos motivos de utilizar perfume é se sentir cheiroso e receber elogios, não é mesmo? E parece até que algumas fragrâncias foram criadas especialmente para isso.

Se você é um homem que gosta de chamar a atenção por onde passa, o especialista em perfumes, Junior Barreiros, listou quais foram as suas fragrâncias importadas mais elogiadas da sua coleção em 2022. Confira:

5º Oud for Greatness - Initio Parfums Prives

Segundo Junior Barreiros, essa é uma fragrância não muito conhecida, mas é a mais utilizada pelo influencer Carlinhos Maia. Possui um estilo arábico, com muita fixação e projeção, por isso suas borrifadas devem ser leves. Ideal para climas frios e uso noturno.

As notas de topo são Açafrão, Noz-moscada e Lavanda. A nota de coração é Agarwood (Oud) e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Almíscar.

4º Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Possui uma abertura adocicada, com boa fixação e projeção.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

3º DesirToxic - M. Micallef

As notas de topo são Cardamomo, Bergamota e Limão. As notas de coração são Fava Tonka, Canela, Cannabis e Groselha Preta e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Benjoim, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

2º Bad Intense - Diesel

As notas de topo são Noz-moscada, Canela e Bergamota. A nota de coração é Caviar e as notas de fundo são Tabaco Branco e Notas Amadeiradas.

1º Pegasus Exclusif - Parfums de Marly

As notas de topo são Cardamomo, Heliotrópio, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Amêndoa Amarga, Lavanda, Jasmim e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Madeira Guaiac, Agarwood (Oud), Sândalo e Âmbar.

