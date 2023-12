BBB: Boninho comenta sobre última lista de famosos que vazou na web; confira

Logo começa a contagem regressiva para a estreia do BBB 24 na TV Globo e, em mais um vídeo do Instagram, Boninho atiça os fãs do reality show ao falar sobre o Camarote deste ano. Previsto para começar no dia 8 de janeiro, o programa já é um dos mais falados das redes sociais e mais esperado na emissora.

No vídeo, publicado em seu perfil oficial, o big boss fez questão de comentar sobre os supostos confirmados no programa, como Chico Moedas, Gustavo Tubarão, Kéfera, Camila Loures, Gabi Melim, Rafa Gomes, Carol Nakamura, Matheus Pires, Ricardo Vianna, Flora Mattos, DJ Leandro Buenno e o chef Edu Moura.

“Bom, já que todo mundo pediu e vazou, taí a lista do Big Brother 24, pessoal do Camarote. Vocês acreditam?”, disparou o famoso, colocando uma pulga atrás da orelha de todo mundo que acompanha atento a cada pista dada pelo diretor da Globo.

Na legenda, Boninho ainda falou mais sobre a próxima temporada do Big Brother Brasil: “Nossa! Mais uma lista do BBB 24. Agora é ficar ligado se essa galera vai tirar férias! Ou será o confinamento?”.

A publicação agitou o Instagram e lotou o big boss de cobranças. Alguns fãs comentaram que desejam ver o perfil de Marcia Fu, que esteve na última edição de A Fazenda, no BBB 24: “Se não tiver umas cinco [pessoas] do nível da Márcia Fu pra bagunçar esse jogo, eu nem assisto”, disparou um seguidor. “Pegadinha”, apontou outra.

BBB 24: Desenhos de Boninho deixam fãs do reality show agitados (Reprodução/Instagram)

Em uma outra lista também aparecem os nomes de Daiane dos Santos (ex-ginasta), João Marcus (cantor), Lauana Prado (cantora), L7nnon (cantor), Urias (cantora) e Evaristo Costa (jornalista).

Agora, é preciso esperar até o Big Day, quando a Globo revela realmente quem estará no Big Brother Brasil. Ele acontece alguns dias antes do reality show começar na Globo. Neste dia, a partir do intervalo do programa Encontro com Patrícia Poeta, os participantes famosos (Camarote) e anônimos (Pipoca) aparecem para o público. Vale lembrar que no BBB 24, algumas novidades foram prometidas por Boninho.

