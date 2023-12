Paraíso Tropical: por amor, Ana Luísa enfrenta seu verdadeiro trauma na novela

Por anos, Ana Luísa (Renée de Vielmond) alimentou um trauma, mas nos próximos capítulos de Paraíso Tropical, ela terá que enfrentá-lo, chegando a surpreender a todos que viajaram para Paraty. Tudo acontece quando a dondoca encontra uma antiga paixão na novela de Gilberto Braga.

Na trama da Globo, a personagem de Renée de Vielmond deixou de conduzir depois que perdeu seu único filho num acidente de carro em que ela dirigia, o trauma foi tão forte que ela nunca mais pegou na direção de um carro, mesmo que seja por pouco tempo.

Em cenas previstas para irem ao ar em breve, Ana Luísa encontra Lucas (Rodrigo Veronese), que é apaixonado por ela e decide fazer um convite inesperado. Em Paraíso Tropical, ele chama a esposa de Antenor (Tony Ramos) para conhecer o lugar que ele nasceu.

Paraíso Tropical: Lucas se declara para Ana Luisa (TV Globo / Kiko Cabral)

“É uma casinha linda, modesta, mas charmosa, tem todo um encanto histórico”, diz o homem. Em seguida, os dois entram no carro e Lucas será o motorista. Porém, no caminho, ele terá que desviar de vacas e bois que aparecem na estrada.

Lucas consegue desviar dos bichos, mas acaba batendo em uma árvore e machuca a testa. Com o ferimento, ele não consegue mais conduzir o carro e pede para Ana Luisa: “Você vai ter que dirigir”, afirma ele, deixando a personagem de Paraíso Tropical assustada.

Nervosa ao lembrar do passado, Ana tenta se esquivar: “Não, não, eu não posso, eu não consigo dirigir. Eu sabia, mas agora eu não consigo mais”, afirma ela.

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, ela acaba sendo convencida do contrário: “Você vai ter que pegar o volante desse carro e vai dirigir! Você vai ter que me levar até a clínica. Você não é fraca, você é forte. Eu não me apaixonaria por uma mulher fraca”, diz ele.

Em seguida, ele afirma que pediu demissão para não trabalhar com Atenor: “Eu pedi demissão porque eu não queria mais trabalhar pro marido da mulher que eu quero pra mim, você está entendendo? Eu amo muito você, muito”.

Após a fala de Lucas, Ana Luísa busca forças e enfrenta o trauma: “Nós já fizemos todos os exames nele. Foi apenas um corte na testa, sete pontos. Só falta agora dar essa receita aqui do anti-inflamatório e ele já vai ter alta”, finaliza o médico.

