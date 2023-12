BBB: Globo confirma duas celebridades no reality show; confira tudo antes!

Uma das maiores expectativas é saber quais foram as celebridades confirmadas no Big Brother Brasil e diante de tantas mudanças e promessas feitas por Boninho para o BBB 24, o público acabou descobrindo que duas celebridades já foram confirmadas: Luis Miranda e Marcos Veras.

Acontece que a dupla não estará no Camarote da temporada, que estreia no dia 8 de janeiro de 2024. Os humoristas assumem alguns quadros novos do reality show, que acabou sendo modificado, não apenas para atualizar, mas em busca de sair do cancelamento após duas temporadas flopadas.

Mas, enquanto a lista de nomes conhecidos do público não é divulgada, outras novidades do programa aparecem, como a estreia dos humoristas. Miranda, por exemplo, vai comentar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil no quadro Big Babado.

“É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que está acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, explica o ator.

Já Marcos Veras comando o quadro Vamo invadir sua casa: “Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros. Quando começa e, durante meses, o BBB toma conta das redes sociais, das conversas com os amigos, com a família. É um super entretenimento. Estou sempre ligado”, afirmou ele.

Além disso, o BBB 24 conta com um quadro novo, o Fanfic Brasil, que é uma espécie de O Brasil Tá Vendo. Nele, as redes sociais mostram que seguem fortes no programa da Globo. A ideia é levar a voz das pessoas para o programa.

