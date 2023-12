Violência patrimonial: Naiara Azevedo revela detalhe chocante sobre ex-marido

Naiara Azevedo não se calou diante da sua separação. Ao Fantástico (Globo), a cantora sertaneja falou que a violência patrimonial causada pelo ex-marido e ex-empresário era assustadora e que ela não tinha acesso aos seus rendimentos mensais.

A ex-BBB revelou que Rafael Cabral dava uma mesada de R$ 1 mil, enquanto ela recebia até R$ 7 milhões por mês: “Ele falava para mim ‘mil reais não dá para você viver?’. Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, desabafou a famosa.

Em seu desabafo, a cantora sertaneja contou que ao pedir mais dinheiro o ex-marido também alegava que pagava tudo para ela e que ela não precisava de mais dinheiro. No entanto, nos dois primeiros anos do sucesso, em 2016 e 2017, ela chegou a faturar até R$ 7 milhões por mês, um valor bem maior do que ela poderia usar.

Segundo Naiara, ela não tinha direito a usar cartões, já que tudo estava sendo pago pelo empresário: “Ele falava para mim que eu tinha tudo, que as roupas que eu usava eram pagas pelo projeto e que a casa e o carro estavam sendo pagos”, lembrou a cantora.

Naiara Azevedo obtém medida protetiva contra o ex-marido, após denunciá-lo por seis crimes (Reprodução/Instagram)

Ao declarar que sofreu violência patrimonial à polícia de Goiás, Naiara afirmou que não sabia nada sobre as movimentações financeiras no banco. Ela também disse que diversos bens, como casas e veículos de luxo não estão no nome dela, e sim de Rafael.

Ela afirma que o patrimônio da família de seu ex-marido foi construído por meio do trabalho dela em conjunto com ele, mas que ela sofreu pressão psicológica e teve o acesso aos “frutos de seu trabalho” dificultado.

Cantora Naiara Azevedo (Reprodução / Instagram)

O divórcio da ex-BBB

Na última quinta-feira (30), Naiara Azevedo foi à delegacia acompanhada da advogada e registrou dois boletins de ocorrência contra o ex-marido. Segundo a famosa, ela sofreu agressões de Rafael durante uma discussão, que aconteceu em julho.

Naiara e Rafael foram casados por 10 anos, mas segundo a advogada da cantora sertaneja, o divórcio entre a ex-BBB e o ex-marido foi decretado em outubro de 2021.

