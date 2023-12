Paraíso Tropical: revelações impactantes de Amélia mudam o destino de Paula

Amélia (Susana Vieira) agita os próximos dias na reprise de Paraíso Tropical. Antes de morrer, a veterana acaba contando alguns segredos para Paula (Alessandra Negrini), inclusive que ela não é sua mãe biológica. Mas, ela também descobre que foi salva pela cafetina das maldades que tinha em sua casa.

“Desculpa, eu tive que salvar você, filha. A sua mãe, eu não podia permitir que ela fizesse aquilo com você, eu não podia, filha”, desabafa a veterana, que começa a revelar ainda que a personagem tem uma irmã gêmea, quando a morte interrompe seu relato de forma abrupta.

Após a cena emocionante na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, Paula demonstra que não guardou ressentimentos da mãe adotiva e faz uma bela despedida.

Paraíso Tropical: Amélia (Suza na Vieira) revela que não é a mãe de Paula (Alessandra Negrini) e morre (Divulgação/Globo)

Apesar do impacto da revelação, Paula responde com compaixão, expressando seu amor incondicional pela mulher que a acolheu e cuidou ao longo dos anos: “Minha mãe, sim. Eu te amo muito. O que aconteceu no passado não importa, e eu vou te amar para sempre”.

LEIA TAMBÉM: Violência patrimonial: Naiara Azevedo revela quando começou a desconfiar do ex

Antes de pensar em correr atrás do passado e descobrir onde está sua irmã gêmea, Paula diz que Amália sempre será sua “mãezinha” e comparece ao enterro da cafetina. Nesse momento de despedida, a chegada surpreendente de Daniel (Fábio Assunção) adiciona mais um elemento surpreendente à novela Paraíso Tropical.

Paraíso Tropical: Paula (Alessandra Negrini) se despede de Amélia (Suza na Vieira) (Divulgação/Globo)

Vale destacar que antes da revelação e de sua morte, Amélia enfrentava uma invasão policial em seu prostíbulo, o que a levou a passar mal e sofrer um infarto. Gravemente doente, ela recebeu a visita de Paula no hospital, momento em que decide compartilhar a verdade sobre a origem da jovem.

Exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a novela Paraíso Tropical teve 179 capítulos e foi escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares. O elenco contou com Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Tony Ramos, Glória Pires, Wagner Moura, Camila Pitanga, Marcello Antony e Vera Holtz, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Fim do casamento: esse foi o motivo para Paolla Oliveira deixar a Globo após 18 anos