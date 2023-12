Naiara Azevedo cancela show após denunciar ex-marido à polícia por seis crimes; veja quais são

A cantora sertaneja Naiara Azevedo, que procurou a polícia para registrar uma queixa de violência doméstica contra o ex-marido, Rafael Alves Cabral, cancelou um show que faria neste sábado (2), no Vale de São Domingos, em Mato Grosso. Ainda não foi divulgada uma nova data para a apresentação. Na quinta-feira (30), ela obteve na Justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro, a qual acusou por pelo menos seis crimes.

Naiara esteve na Central de Flagrantes de Goiânia, em Goiás, na madrugada de quinta-feira, de onde foi encaminhada para atendimento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com informações do boletim de ocorrência, a sertaneja denunciou o ex-marido pelos crimes de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial.

Assim, ela obteve a medida protetiva e Rafael, que ainda é empresário da artista, e seus familiares, estão proibidos de se aproximar. De acordo com nota divulgada pela assessoria e pelo escritório de advocacia que defende a cantora, “o documento é baseado na Lei Maria da Penha e tem como objetivo resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista”.

Os advogados destacaram que o caso segue em segredo de Justiça e que outros detalhes não serão divulgados.

Já Rafael se pronunciou, em entrevista ao site UOl, quando disse que recebeu “com estranheza” as acusações da ex-mulher. “Minha história com a Naiara foi construída com muitas lutas e dificuldades, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram juntos alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida. A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas”, disse ele.

“Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências”, destacou, sem dar outros detalhes a respeito das acusações da sertaneja.

Denúncias

De acordo com informações do boletim de ocorrência, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do site “Metrópoles”, Naiara relatou que preparava os equipamentos para o próximo show, quando o material teria sido retirado a mando do ex-marido.

“Embora tenham se separado, a declarante [Naiara] e Rafael continuaram sócios em equipamentos que são por ela utilizados em seus shows. Desde 2021 [quando se divorciou] ela vem tentando separar seu patrimônio do patrimônio de Rafael, porém, até a presente data não foi feita a partilha de bens”, destaca um trecho do documento.

“Hoje [quinta-feira, 30/11] a carreta usada nos shows estava sendo preparada para amanhã ir a um show e ela soube que seu ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, determinou que fossem retirados do veículo todo o backline, o equipamento de luz, o equipamento de led/luz, fogos de artifício e CO2 e outros equipamentos”, diz o texto.

“A declarante esclarece que todos esses equipamentos pertencem a ela e a alguns sócios, dentre eles seu ex-marido e seu ex-cunhado, acima citados. Os objetos foram colocados em um galpão, que foi trancado por Fernando, impedindo-a de usá-los em seu show amanhã. Posteriormente a isso, a declarante recebeu um recado de Fernando no qual ele dizia que se quisesse usar os equipamentos, terá que locá-los, constrangendo-a, portanto, a locar instrumentos/equipamentos dos quais ela também é proprietária.”

Assim, a cantora registrou boletim de ocorrência e o caso segue em investigação na Deam de Goiânia.

Naiara Azevedo pediu medida protetiva contra o ex-marido e familiares dele (Reprodução/Instagram)

‘Medo de morrer’

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a sertaneja relatou que tem sido alvo de ameaças por parte do ex-marido e teme ser morta por ele, principalmente pelo fato do homem ter feito um seguro de vida em seu nome, no qual ele é beneficiário, de valor muito alto.

“Em seu nome, Rafael fez um seguro de vida de valor muito alto tendo ele próprio como beneficiário, por isso a declarante teme por sua vida”, destaca um trecho do documento.

Além disso, a cantora informou que está sem acesso às suas contas bancárias, que são gerenciadas e movimentadas pelo ex-marido e seus familiares. Segundo ela, vários de seus bens, como casas e veículos de luxo, estão no nome de Rafael.

A sertaneja contou à polícia que foi casada por dez anos com o homem e se separou em julho desde ano, depois que sofreu “um episódio de violência física e de ameaça, quando ele [ex] disse que acabaria com sua carreira, com sua vida e também a injuriou”.

Ela relatou, ainda, que tem vídeos que comprovam os atos de violência física e ameaças praticadas por Rafael. O casal teria recebido acompanhamento psiquiátrico no fim do casamento após acusações da parte dele, que a chamava de louca, e uma infidelidade por parte dele.

