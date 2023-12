Família comemora cada avanço de Mingau na UTI do hospital: “ele não deixa de nos surpreender”

Completando três meses desde que foi baleado na cabeça, em Paraty, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular de São Paulo.

Apesar de tudo, a família comemora os pequenos avanços, olhares e gestos de mãos. “É o olhar que diz muito, a risada que mostra que está aqui e até o esforço para tentar levantar da cama”, disse a filha, a influencer Isabella Aglio, em entrevista ao G1.

Isabella compartilhou em suas redes sociais um dos primeiros movimentos do pai no leito do hospital, quando ele levanta o polegar e faz sinal de positivo. “Gravei e tirei a foto porque queria guardar o momento”, disse.

Agora, a família aguarda o fim do tratamento para combater uma infecção pulmonar para transferir Mingau para clínica de reabilitação.

Vaquinha

Amigos próximos do baixista fizeram uma vaquinha virtual para ajudar a pagar as despesas de hospital que não estão cobertas pelo convênio. A vaquinha pode ser encontrada com buscando a hashtag #juntospelomingau.

Um show beneficente também está sendo agendado com a participação de vários músicos amigos do Mingau para levantar fundos para seu tratamento. O show será no dia 14 de dezembro, no Teatro Bradesco. Para saber mais clique aqui.

Como foi

Mingau foi atingido na cabeça quanto passava de carro com um amigo perto da Praça do Ovo, em Paraty, em 2 de setembro, região conhecida pelo tráfico de drogas da cidade. Segundo o amigo que estava no carro, eles se dirigiam a uma lanchonete para comer um lanche quando o carro foi alvo de tiros.