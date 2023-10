Veja reações das redes sociais após beijo entre Daniela Mercury, Luísa Sonza e Ivete Sangalo

Comemorando 40 anos de carreira neste final de semana, durante programação do Micareta Rio, realizado na Sapucaí, Daniela Mercury protagonizou momentos que deixaram seus fãs com inveja, após dar um selinho em Ivete Sangalo e Luísa Sonza.

Daniela Mercury e Ivete Sangalo dando um selinho no show de comemoração aos 40 anos de carreira de Daniela. pic.twitter.com/BP5Q2x7qQo — Tracklist (@tracklist) October 23, 2023

“Hoje eu estou muito beijoqueira. Primeiro a Ivete, depois a Luísa. É a emoção do momento. Felicidade pura”, escreveu a cantora em seu Instagram.

Mercury, que é casada com Malu Verçosa desde 2013, também brincou, pedindo para a esposa não pedir o divórcio. “Esse post é para Malu Verçosa não pedir o divórcio. Me ajudem nos comentários”, completou.

Ivete Sangalo foi uma das que entrou na brincadeira e escreveu: “Gatilho ciúmes”.

LEIA TAMBÉM: Casais de celebridades que desafiam as regras do casamento convencional

Além da resposta no Instagram, muitos anônimos comentaram o selinho no Twitter. “A Ivete já vai pegando no pescoço”, disse uma pessoa.

A Ivete já vai pegando no pescoço 🗣️ — Keyth🪐👑 (@passionveveta) October 23, 2023

Outra pessoa respondeu: “Divas, a igreja surta”.

divas, a igreja surta kkkkkkk — axcel.marez🎈 (@4xcel) October 23, 2023

Após supostas agressões à ex, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronuncia: “foi absolvido em 2021″

Após vir à tona supostas agressões contra a ex-companheira, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronunciou nas redes sociais.

Segundo informações, o ator estaria respondendo no Ministério Público por agressão e injúria, após ter supostamente violentado fisicamente Aline Kryktine, mãe de sua filha, Cecília, de oito anos, e a ofendido com xingamentos.

Por meio de texto e vídeo, o ator, deu mais detalhes sobre o ocorrido, com sua assessoria jurídica informando que Ricardo foi absolvido há dois anos.

Um trecho do texto, publicado no Instagram, diz:

“Gostaria de informar, diante das novas notícias veiculadas recentemente sobre o ator Ricardo Vianna, que o artista foi absolvido em 2021 de todas as acusações relacionadas a possíveis alegações de agressão a sua ex-companheira. O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021, a qual já está devidamente transitada em julgado, sendo total irresponsabilidade por parte da imprensa voltar com esse assunto sem a devida apuração dos fatos”.

Após supostas agressões à ex, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronuncia: “foi absolvido em 2021″ Imagem: reprodução Instagram (@ricardovianna)

LEIA MAIS:

⋅ Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno rejeita cantadas de casados: “não preciso disso”

⋅ Protagonista flopada: como Taís Araujo reverteu o fracasso de Viver a Vida

⋅ Britney Spears revela: Justin Timberlake dormiu com seis ou sete garotas após separação