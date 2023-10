Casais de celebridades que desafiam as regras do casamento convencional

Alguns dos casais mais conhecidos de Hollywood estão quebrando as regras tradicionais de casamento e provando que o amor pode ser vivido de maneiras não convencionais.

Um exemplo notável é Jada Pinkett Smith, que recentemente compartilhou sua decisão de não se divorciar do marido Will Smith, apesar de viverem separados nos últimos sete anos, de acordo com o NYPost.

Em uma entrevista exclusiva ao "Today", Jada Pinkett Smith, de 52 anos, revelou que o casal estava passando por um casamento tumultuado e que estava "exausto de tentar" desde 2016. Ela enfatizou a promessa de nunca se separarem, comprometendo-se a superar qualquer desafio.

Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar, revelou que, no início de seu casamento com o produtor de televisão Brad Falchuk, eles não moravam sob o mesmo teto. Somente após um ano, eles decidiram dividir a mesma casa. Essa decisão foi elogiada por amigos e até mesmo por seu "professor de intimidade".

Tim Burton e Helena Bonham Carter, que estiveram juntos por 13 anos, optaram por não compartilhar uma casa durante seu relacionamento. Em vez disso, mantiveram três casas conectadas para acomodar seus filhos e evitar conflitos noturnos de sono.

Carson Daly, co-apresentador do "Today", e sua esposa, Siri, optaram por "divórcio de sono" em 2019, quando ela estava grávida de seu quarto filho. A decisão foi tomada para garantir um sono confortável e não mudou após o nascimento da criança.

Kourtney Kardashian e Scott Disick, antes de se separarem, também optaram por dormir em camas separadas devido à presença de seus filhos na cama. Após seu casamento com Travis Barker em 2022, eles continuaram vivendo em casas separadas.

Farrah Fawcett e Ryan O'Neal também optaram por dormir separadamente durante seu relacionamento, devido à presença do filho deles na cama.

Esses casais de celebridades estão mostrando que o casamento pode ser moldado de acordo com as necessidades e desejos individuais, desafiando as expectativas convencionais e escolhendo um caminho que funcione melhor para eles. O amor verdadeiro, afinal, não segue um roteiro.