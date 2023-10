Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno rejeita cantadas de casados: “não preciso disso”

Solteira e determinada a manter seus princípios, Michele Umezu, mãe de um dos filhos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, revelou que tem recusado cantadas de homens casados. A fisiculturista está em busca de novas amizades e, quem sabe, um relacionamento sério, mas não a qualquer custo, de acordo com o IG.

Michele Umezu, moradora da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem sido alvo de investidas de jogadores casados, porém, ela deixa claro que não está interessada em homens comprometidos. Em busca de conexões mais profundas, Michele tem se aventurado em aplicativos de relacionamento.

"Quero estar aberta para conhecer novas amizades. Quem sabe até um relacionamento sério. A maioria sente atração pelo meu físico, não posso ir à praia em paz que sempre vem alguém me perturbar", explicou Michele.

Ela enfatiza que sua busca vai além da atração física: "não fico com homem comprometido. Recebo cantadas deles nas redes sociais e aqui onde eu moro. E também não fico com quem não tenho interesse. Tem homem que só tem corpo, sem conteúdo nenhum, eu não tenho paciência. Não curto moleque. Gosto de homem".

Michele estabeleceu critérios rígidos para seus possíveis pretendentes: "tem que ter mais de 35 anos. De preferência ser cristão, gostar de treinar, cuidar da saúde, mas não precisa ser atleta. Precisa ter os mesmos princípios que eu".

No entanto, mesmo nos aplicativos de relacionamento, ela se depara com desafios: "se não for bom de papo, bloqueio. Também não tenho paciência para conhecer pessoas que não têm nada a ver comigo. Como não gosto de sair para balada, bares, eu prefiro os apps, mas quem sabe a pessoa que Deus preparou para mim vai entrar na minha vida de outra forma. Eu não tenho pressa, tudo acontece no tempo certo!".

Michele Umezu conclui afirmando: "melhor estar bem sozinha do que mal acompanhada e sendo traída como a maioria". Sua determinação em manter seus princípios e valores demonstra que a busca por um relacionamento sólido e significativo é uma prioridade em sua vida.