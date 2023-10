Protagonista flopada: como Taís Araujo reverteu o fracasso de Viver a Vida

Nem toda Helena de Manoel Carlos foi um sucesso na Globo. Em 2009, a protagonista mais famosa do autor retornou ao horário nobre em Viver a Vida, mas a novela foi alvo de críticas e muita frustração para Taís Araujo, que interpretou a personagem.

“Eu comi aquela pilha e fiquei imobilizada, com muito medo de tudo, da minha carreira acabar e não ter outra chance. Eu fiquei paralisada”, revelou a famosa, que conversou com Fátima Bernardes no programa Assim Como a Gente, do GNT.

Taís Araújo fala do fracasso de Helena, sua protagonista na novela Viver a Vida (Divulgação/Isabella Pinheiro)

Mas, ao invés de desistir, a celebridade acabou dando a volta por cima e procurou se reinventar, além de estudar muito: “A frustração foi do tamanho da expectativa que eu tinha. Mas, vou falar uma coisa para vocês, foi fundamental para eu ser a atriz que sou hoje. Isso é amadurecimento”.

Relembre como era a novela das 21 horas

Com um elenco de peso, Manoel Carlos voltou a dar vida para Helena, personagem marcante de suas novelas. Na época, o autor avisou que a protagonista de Viver a Vida seria uma modelo internacional, que largou tudo para se casar com o empresário Marcos, vivido por José Mayer.

Porém, o homem era ex-marido de Teresa (Lília Cabral), que não superou o fim da relação e virou um grande problema para Taís Araújo. Quem também atormentou a protagonista da novela foi a arrogante Luciana (Alinne Moraes), que foi sua grande rival.

Em Viver a Vida, Manoel Carlos também colocou outras histórias, como a de Gustavo (Marcello Airoldi), que é um homem machista e muito controlador. Na novela da Globo, ele chamou a atenção por causa do ciúmes descontrolado da esposa Betina (Letícia Spiller) e da filha Clarisse (Cecília Dassi).

Fora de casa, Gustavo se apaixona pela prima de sua esposa, que é interpretada pela atriz Camila Morgado. A relação entre eles fica tensa quando o advogado passa a assediá-la insistentemente.

