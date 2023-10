Conselho das famosas: A simples frase de Dira Paes pode mudar o rumo do casamento

Manter uma relação amorosa duradoura é um grande desafio, mas há sempre maneiras de renovar os votos e fazer com que o amor continue a fluir. Com as celebridades não é diferente e Dira Paes revelou qual é a sua técnica aos fãs.

Durante o no programa Assim Como a Gente, apresentado por Fátima Bernardes no canal fechado GNT, a atriz que fez parte do remake de Pantanal, contou que o ritual acontece em todo fim de ano: “Todo 31 de dezembro, quando dá 00h, a gente olha nos olhos e fala: ‘mais um ano?’”, contou a famosa.

No "Mais Você", gato invade entrevista de Dira Paes e Ana Maria Braga cai na risada (Reprodução/Globo)

Em seguida, Dira afirmou que esta simples frase faz com que o casal firme um compromisso por mais um tempo, como se firmasse um novo contrato: “A gente firma aquele compromisso de amor. Você se prepara para o próximo ano e se renova”.

A veterana da Globo contou aos fãs que sua técnica para renovar o compromisso de um casamento é uma madeira de “não dar peso ao tempo” e levar um certo “frescor” ao relacionamento.

Dira Paes fala da cobrança dentro de casa

A atriz, que interpretou Filó na adaptação de Pantanal, disse à Fátima Bernardes que a maturidade trouxe uma certa tranquilidade, mas também que se cobra muito dentro de casa.

“Nunca é como a gente quer, mas eu conquistei isso em um momento que eu achei que não ia mais ser mãe. Eu já tinha 38 anos e deu certo. Você aprende, você tem uma segunda chance de viver”, continuou a famosa.

Aproveitando uma deixa, Taís Araújo também falou sobre a maternidade: “Eu me cobro muito. Eu queria ser melhor. Os meus filhos me mudaram muito, eu melhorei até como atriz, fiquei com meus pés no chão”, acrescentou a esposa de Lázaro Ramos, na fala de Dira.

