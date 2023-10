Britney Spears revela: Justin Timberlake dormiu com seis ou sete garotas após separação

Britney Spears fez uma revelação explosiva em seu novo livro de memórias "The Woman in Me". A cantora afirma que Justin Timberlake "dormiu com seis ou sete garotas" nas semanas após o término oficial de seu relacionamento, em 2002, de acordo com o Mirror.

Segundo trechos do livro divulgados pela revista Time, Britney conta que ainda estava sofrendo muito após o rompimento e decidiu embarcar em seu próprio relacionamento de rebote.

No livro, ela também admite ter tido um breve envolvimento com o ator irlandês Colin Farrell, a quem descreve como "o sonho de qualquer garota" e diz que estava apaixonada por ele.

Além disso, Britney revela que, durante a escrita de seu livro, descobriu que estava grávida do filho de Justin Timberlake, mas optou por fazer um aborto. Ela afirma que seu namorado do NSYNC, na época, considerou que eram "muito jovens" para ter um filho.

Os trechos do livro divulgados pela revista People também mencionam que Justin não ficou feliz com a notícia da gravidez, afirmando que eles não estavam prontos para ser pais e que eram jovens demais para isso.

Britney e Justin começaram a namorar quando tinham 17 e 18 anos, respectivamente, em 1998, após se conhecerem no programa de TV "The Mickey Mouse Club" cinco anos antes. O relacionamento deles durou até 2002.

Vale lembrar que Justin Timberlake lançou a música "Cry Me a River" em 2002, a segunda faixa de seu álbum de estreia. A canção gerou especulações de que seria uma resposta à infidelidade de Britney, acusada de trair o cantor com Wade Robson, algo que ela também menciona em seu livro.

Após anos de rumores sobre sua suposta infidelidade, Britney finalmente admite ter traído Justin com Wade. No entanto, ela afirma que isso aconteceu após descobrir a infidelidade de Justin.

Este livro de memórias tem certamente aberto uma nova janela sobre a tumultuada relação entre os dois ícones pop, revelando detalhes chocantes que até então eram desconhecidos pelo público.