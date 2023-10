Anitta trocou consultas com psicólogos por terapia com xamã: “Me sentia meio julgada” Imagem: reprodução Instagram (@anitta)

Anitta, de 30 anos, está cuidando mais do seu espiritual e resolveu embarcar em uma jornada de autoconhecimento, passando cinco dias em um retiro em Minas Gerais.

Segundo a Revista Quem, a cantora teve o apoio de Max Tovar, sua guia espiritual que está fazendo com que ela mude a forma de se relacionar consigo mesma e com a carreira.

Ainda de acordo com o texto, Anitta chegou até a dispensar os psicólogos, pois não se sentia a vontade com os esses profissionais.

“Hoje faço terapia com ela, que astrologia, espiritualidade, numerologia... Tudo. Antes falava: ‘Estava na minha roda e a pessoa mexeu comigo; Eu dormia muito tempo; Um negócio de chifre’. E a pessoa não conseguia entender muito bem. Não me sentia compreendida. Me sentia meio julgada”, explicou.

De acordo com a matéria, foi a partir da xamã que ela conseguiu se reencontrar.

“Com a espiritualidade, ela conseguia sentir o que eu sentia. Acho que você tem que se apegar a algo que te faça entrar na sua própria consciência e não se perder no que vem de fora. Independentemente da sua religião, da sua crença. Ter o sentimento de lembrar o que você pensa, independentemente do que ou do que a pessoa estiver falando”.

Anitta está realizando imersões e retiros com a líder religiosa desde o início do ano, de acordo com as informações, o que deixou mais claro seus objetivos.

“O autoconhecimento me faz ter certeza. Acho isso muito importante, principalmente quando vamos alcançando o sucesso”.

