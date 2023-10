Príncipe Harry e Meghan Markle discursaram em Nova York sobre saúde mental

Harry e Meghan participaram na última terça-FEIRA, dia 10/10, de um painel que discutiu o assunto em um festival de conscientização sobre saúde mental, organizado pela organização sem fins lucrativos Project Healthy Minds, em Nova York.

É a primeira visita deles à cidade desde que foram apanhados no que chamaram de uma “perseguição catastrófica de carros” em maio.

O casal real falou ao lado do cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, em uma discussão moderada pelo apresentador da NBC, Carson Daly, que já havia falado sobre sua luta contra a ansiedade.

O evento, no Dia Mundial da Saúde Mental, foi coordenado pela Fundação Archewell do duque e da duquesa.

O duque disse: “Não posso começar sem agradecer a todos os pais, mães e pais que estiveram aqui hoje, por estarem connosco fisicamente aqui hoje – mas também por estarem nesta jornada durante o último ano, criando esta comunidade de partilha experiência.”

A duquesa disse: “Há um ano conhecemos algumas famílias, não todas. Naquela época, era impossível não chorar, como tenho certeza que muitos de vocês ouviram hoje essas histórias.”

“Acho que, por definição, existe um ponto de entrada que deveria ser positivo, na criação de uma comunidade, e algo evoluiu, e não há como ouvir isso e não tentar ajudar essas famílias a fazer com que suas histórias sejam ouvidas.”

No Reino Unido, a Princesa de Gales fez um discurso aos jovens reunidos em Birmingham para um dia de workshops e debates para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, com o seu marido na plateia.

Também na terça-feira, Harry e Meghan estavam só sorrisos quando visitaram a Marcy Lab School, no Brooklyn, em Nova York.

O site da escola afirma que é a “alternativa à faculdade que você está procurando” para quem quer iniciar uma carreira em tecnologia.

Harry foi aplaudido ao dizer em uma aula de meditação que “se um de vocês começar a ficar quieto, não aparecer, vocês precisam descobrir o porquê” e acrescentou “lembrem-se de se divertir”.

Meghan, que usava uma jaqueta do time do colégio que lhe foi dada na Robert Clack School em Essex em março de 2020, disse a uma turma que gostaria que seus filhos estivessem com ela, mas eles estão “indo bem”.

Mais tarde, os alunos correram para tirar fotos com o casal real antes que o cofundador da escola, Reuben Ogbonna, ordenasse “de volta às aulas, pessoal”.

Fonte: Independent

