Dublê de Gracyanne: Jojo Todynho diz que vai ‘agachar’ ao voltar à academia

Jojo Todynho foi liberada pelos médicos para voltar à academia e está rindo para todo mundo ouvir. Em seu último vídeo publicado no Instagram, a vencedora de A Fazenda não poupou nenhum minuto de alegria: “Voltei com tudo! Eu vou agachar quantas vezes a Carol mandar”, disse a cantora, que estava usando um look de malhação.

No vídeo, que viralizou na web, Jojo debochou do momento e disse que o look do dia animava até “galinha velha”. Além disso, entre uma rebolada e outra, a famosa voltou a falar de sua musa inspiradora: “Agora vai ficar difícil de aturar a dublê de Gracyanne...é meu amor, vai ficar tudo…”.

Jojo estava afastada por causa da bariátrica

“Eu sempre sofri discriminação por causa do meu peso, mas eu tenho muito amor próprio, então isso não me atinge mais”, afirmou a cantora, em uma entrevista para IstoÉ Gente.

Depois de fugir da faca, como diz no popular, Jojo Todynho encarou uma série de mudanças em sua rotina, começando com a alimentação mais saudável e também com a prática de exercícios diários.

Após bariátrica, Jojo Todynho não vai para o crossfit (Reprodução/@jojotodynho)

No meio do caminho, a campeã de A Fazenda 12 enfrentou uma separação turbulenta com o militar Lucas Souza, com quem foi casada por dez meses, e também entrou para a faculdade de Direito: “Eu gosto de leis e de defender quem precisa, entende? Mas seguirei com a vida artística, ela está na minha veia”, declarou Jojo.

Famosa diz que mudança no corpo não é vingança

Antes disso, a intérprete de Que Tiro Foi Esse chegou a comentar que o procedimento não seria uma resposta aos problemas em seu casamento com Lucas Souza. “Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, o processo para fazer uma cirurgia bariátrica demanda um tempo”, começou.

Na época, Jojo Todynho afirmou que estava no processo para fazer a cirurgia antes da separação surgir em sua vida: “Eu já estou há dois meses no caminho desse processo. Não tem nada a ver com a separação, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou se é porque vocês são leigos mesmo. É só ler, gente!”.

Reprodução Jojo Todynho faz atualização sobre seu estado de saúde após cirurgia bariátrica Foto: @jojotodynho (Instagram)

A famosa também disse que precisou se esforçar para conseguir fazer o procedimento: “Para mim não é diferente de outra pessoa. Vocês acham que só porque eu tenho dinheiro eu chego no médico e peço pra ele operar? Eu vou fazer pelo meu plano de saúde, tudo bonitinho. Isso é um processo demorado e requer um tempo, que precisa de um acompanhamento”.

