Fernanda Lima viraliza ao postar momento de ‘frustração’ durante a meditação

Fernanda Lima, que ficou eternizada como a apresentadora do Amor & Sexo, programa extinto pela TV Globo, segue mostrando parte de sua vida ao lado dos filhos nas redes sociais, mas, durante um vídeo, a famosa mostrou que nem sempre é fácil meditar dentro de casa.

O vídeo começa com a esposa de Rodrigo Hilbert começando a se alongar em um espaço dedicado à yoga, que é cercado de verde, mas ela acaba sendo interrompida por Maria, sua herdeira mais nova, que chega a subir em suas costas e até tenta imitar a mãe.

Em seguida, a meditação de Fernanda Lima é interrompida pelos gêmeos João e Francisco, que aproveitam o momento livre para sentar e conversar com a celebridade brasileira e também brincar com a irmã. Até o maridão apareceu para participar da bagunça.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Após 30 anos, é isso que se espera da nova versão da novela

Momentos depois, a apresentadora do Amor & Sexo consegue uns minutos sozinha e começa a fazer movimentos circulares com a cabeça e também a espirar e inspirar, buscando algum momento de tranquilidade.

Já na legenda, a famosa escreveu um pequeno desabafo, que chamou a atenção dos seguidores: “Caracas gostaria de ter tempo para meditar, mas o tempo , boleto, e não tenho direito a patrocínios para isso...que caarai”.

Nos comentários, muitos anônimos aproveitaram a situação para mandar forças para Fernanda Lima durante a prática da yoga e meditação: “Que lindo ver a sua paciência. Quando tento fazer algo para mim e minha filha vem, e faz igualzinha a sua, sobe em mim e acabo desistindo. Tenho muito o que aprimorar. Lindo de se ver essa conexão sua com o seu momento e sua reação ao ser interrompida”, escreveu uma pessoa.

Uma outra disse que assistiu ao vídeo três vezes e a filha questionou quem era: “Minha caçula perguntou se era minha amiga e eu disse que ‘sim’. Em seguida, a fãs ressaltou que as semelhanças com Fernanda Lima as fazem próximas de alguma maneira: “Só vivenciamos esses desafios por termos essas bênçãos em nossas vidas”.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: O verdadeiro motivo de Jenny Miranda continuar no reality apareceu