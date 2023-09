Para cuidar da saúde, Datena pede demissão da rádio e se afasta da televisão

O apresentador José Luiz Datena pediu demissão da Rádio Bandeirantes na última semana. Ele apresentou o programa Manhã Bandeirantes até o dia 27 de setembro.

Segundo informações da Folha, além de ter se demitido da Rádio Bandeirantes, o apresentador deverá ser afastado do programa Brasil Urgente, da Band.

Conforme citado pelo próprio apresentador, sua demissão e afastamento foram em decorrência do excesso de trabalho e preparativos para dois procedimentos cirúrgicos complexos que devem ser realizados nos próximos dias.

Em entrevista ao site “Notícias da TV”, Datena, que tem 66 anos, revelou ter vivenciado algumas discordâncias com a direção da rádio, mas negou que esse fator tenha sido determinante para sua demissão.

“Foi cansaço mesmo, e para cuidar da saúde”, afirmou o apresentador.

Saúde em foco

Com a proximidade dos procedimentos cirúrgicos, o apresentador está completamente focado em cuidar de sua saúde física e mental.

Por este motivo, Datena explica que sua carga de trabalho estava além do que ele conseguia cumprir no momento.

“Duas horas pela manhã e mais quase quatro de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todos os dias”.

Na última quinta-feira, dia 28 de setembro, o apresentador chegou a comentar com o público sobre sua saída da rádio e afirmou estar magoado por ter tomado esta decisão.

“Estou chateado para caramba. Eu fiquei com dor no coração, com meus seis stents, de ter que deixar a rádio mais histórica do Brasil”, afirmou durante o ao vivo.

Na próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, Datena deverá passar por novos procedimentos cirúrgicos que não foram detalhados pelo apresentador.

