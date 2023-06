‘Não foi o Faustão que endividou’: Fãs defendem a saída do apresentador

A saída de Faustão da Band pegou muita gente de surpresa, afinal, o investimento feito pela emissora demostrava que a parceria poderia ser duradoura, mas a audiência no horário nobre não decolou e o casamento chegou ao fim.

Agora, a emissora do Morumbi, em São Paulo, precisa lidar com uma dívida milionária e com o fato de pensar em um novo programa para ocupar o lugar de Fausto Silva, que tinha uma atração diária.

Kkkkkk colocarem a culpa no Faustão é doideira https://t.co/mzVPhM0iSV — Alex devoto de Cássio Ramos (@fandofaustovera) June 8, 2023

Nas redes sociais, fãs de Fausto Silva também aproveitaram para falar sobre a crise financeira na Band. No Twitter, muitos anônimos defenderam o apresentador e alegaram que a emissora errou ao fazer um investimento pesado na contratação dele: “Só um cego não via que esse programa do Faustão seria um flop[erro] total. Ninguém assiste a Band. O programa já nasceu morto”.

Um outro fã do apresentador disse que a emissora idealizou algo que só acontecia na Globo: “Muito bem feito para a Band…achou que o sucesso era do Fausto Silva, quando na realidade o ápice do Faustão década 1990 era o sucesso da Globo”.

faustao estou do seu lado mas se a band falir e eu perder meu masterchef a coisa nao vai ficar legal pra vc https://t.co/z4sTnGwBbq — ケシア (@zepepita_) June 8, 2023

Por fim, um terceiro perfil destacou que a Band fez as contas erradas: “A Band devia ter calculado o risco de um formato já ultrapassado não funcionar, principalmente sendo diário. Não vejo o Faustão como culpado. Ele ainda por cima levou uma porrada de patrocinador pra Band”.

O prejuízo milionário deixado por Faustão na Band

A saída do famoso apresentador, que ficou durante trinta anos comandando os domingos na Globo, acabou gerando uma dívida gigantesca para a Band. Segundo informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, o programa Faustão na Band teria deixado um prejuízo de cerca de R$ 100 milhões.

LEIA TAMBÉM: Após notícia polêmica de Léo Dias, MC Daniel manda indireta ao colunista: ‘Nariz sujo’

Agora, com um grande rombo nos cofres, o canal começa a cortar custos, como tirar o helicóptero que José Luiz Datena usa no Brasil Urgente e começar a demitir alguns funcionários.

Faustão e o filho, João Guilherme (Reprodução / Instagram)

Quem vai substituir Faustão no horário nobre?

Não se sabe, até o momento, quem vai ocupar o horário vago deixado por Fausto Silva na Band. Ao que tudo indica, um novo programa deve ser lançado em agosto, mas tudo depende do corte de gastos que a emissora terá que fazer.

Uma das hipóteses é que o Jornal da Band aumente de tamanho ou mude de horário, já que leva bons índices de audiência ao canal do Morumbi, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Quem falou em crise? Cristiano Ronaldo surge ‘colado’ com Georgina Rodríguez e agita web