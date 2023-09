Mãe de Kayky Brito publica as primeiras imagens do filho após a alta hospitalar

A mãe do ator Kayky Brito compartilhou as primeiras imagens do filho após a alta hospitalar. Por meio de uma postagem em seu Instagram, Sandra Brito publicou as imagens de seu filho jundo da família, e aproveitou para dividir com os seguidores um texto de desabafo sobre a situação vivida recentemente.

No texto, Sandra conta em tom de desabafo: “Foram dias bem difíceis, dias de muito horo, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava e eu implorava para ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez”.

“Obrigada pelas mensagens, orações e carinho de todos vocês. Vocês não têm noção de como tudo isso nos fortaleceu. Estivemos todos unidos todos os dias, na alegria e na tristeza, como diz os Kayky, tudo junto e misturado. Amo vocês e acreditem, as orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nessa corrente de amor”.

“Demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos agradecendo”.

Relembre o caso

Após ser atropelado no dia 2 de setembro, Kayky foi hospitalizado em estado gravíssimo após sofrer politraumatismos, chegando a passar alguns dias sedado na Unidade de Terapia Intensiva.

Conforme a CNN, o relatório de investigação do caso divulgado pelo 16º DP aponta que o motorista dirigia seu veículo a uma média de 48km/h no momento da colisão, estando assim abaixo da velocidade limite para aquele trecho da avenida.

Com imagens de câmeras de segurança, também foi possível identificar que o ator atravessou a via de forma repentina e fora da faixa de pedestres, localizada a poucos metros de distância do local em que aconteceu o atropelamento.

Desta forma, o caso será arquivado e encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

