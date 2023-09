Ator Kayky Brito deixa hospital e vai continuar tratamento em casa

Após quase um mês de internação, boa parte dele na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito recebeu alta nesta sexta-feira.

Veja a nota do Hospital Copa D’Or:

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”. A nota é assinada pelos médicos Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London.

Kayky foi atropelado no dia 2 de setembro, quando atravessava a avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na nona oeste. Ele e o amigo Bruno de Luca estavam bebendo em um quiosque, mas o ator foi até o carro buscar alguma coisa. Nesse intervalo, foi pego por um carro de aplicativo que, segundo as autoridades, transitava abaixo da velocidade permitida na via.

O motorista de aplicativo Diogenes Coelho da Silva, de 41 anos, prestou socorro e acionou o serviço de emergência imediatamente, acompanhando Kayke até o hospital. Ele também fez o teste do bafômetro e exame para detectar droga no sangue, e os dois deram negativo.

Após o laudo demonstrar que ele dirigia a 48 km/h em uma área de permissão para 70 km/h e que não teve tempo hábil para frear o carro, o delegado decidiu pedir o arquivamento do inquérito e não haverá nenhuma acusação contra Diógenes.

Essa semana foi também divulgada imagens de dentro do carro que mostra o momento em que o ator aparece de repente na frente do carro e o motorista tenta desviar, sem sucesso, do ator. Uma passageira que estava no carro chega a gritar “Meu Deus” quanto o ator aparece na frente do carro, segundos antes do impacto.