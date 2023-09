Luísa Sonza altera letra de ‘Chico’ e se emociona ao cantar a nova versão

Após o término de seu relacionamento com Chico Moedas e da exposição de uma traição do influenciador, Luísa Sonza voltou aos palcos para a turnê de seu novo álbum, “Escândalo íntimo”.

O show em questão foi realizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e contou com “mensagem especial” dos fãs de Luísa para o ex-namorado da cantora.

A apresentação, realizada para um público aproximado de 6 mil pessoas, contou com uma nova versão para a música ‘Chico’, escrita por Luísa como uma forma de homenagear o então namorado.

Para a nova versão, ela retirou o nome do ex-companheiro e substituiu por “se acaso me quiseres”. Sem conseguir conter a emoção, a cantora caiu no choro durante a música. Porém, logo em seguida, Luísa se recompôs e embalou a canção “Eu sou bem melhor sozinha”, o que para muitos foi mais uma indireta para o ex.

Antes de iniciar a apresentação, a cantora ainda afirmou “Este nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é para o Chico Buarque e pronto”.

🚨AGORA: Em primeiro show após a traição, Luísa Sonza muda a letra da música ‘Chico’, que foi dedicada ao seu ex-namorado:



“Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… essa música é para o Chico Buarque”. pic.twitter.com/xalxqBQlR8 — CHOQUEI (@choquei) September 30, 2023

Término conturbado

Luísa e Chico assumiram a relação em julho deste ano, mas o fim precoce aconteceu quase dois meses depois que imagens de uma traição do influenciador chegaram às mãos da namorada.

O término do casal foi anunciado publicamente por Luísa durante sua participação no programa “Mais Você”, ao lado da apresentadora Ana Maria Braga, que se emocionou com a carta aberta lida pela cantora.

O texto em questão foi enviado pela cantora à Ana Maria Braga antes mesmo da atração começar, durante o programa, Luísa leu a versão completa e entre lágrimas confirmou o término do casal após a descoberta de uma “traição em um bar”.

Na ocasião, Luísa declarou: “É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem foi traída já sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta ao que se chama de erro pontual”.